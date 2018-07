Danes povečana verjetnost nastanka krajevnih neurji, toča ni izključena

Ljubljana, 26. julija - Agencija za okolje je za danes čez dan in deloma zvečer izdala opozorilo za povečano verjetnost nastanka krajevnih neurij z močnimi sunki vetra ali nalivi. Izključen pa ni niti pojav toče, so zapisali na agenciji. Sicer pa bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija.