Obtožnica za Stormy Daniels naj bi bila izmišljena

Columbus, 26. julija - Ameriški časopis Fayette Advocate je prišel do elektronske pošte, ki kaže, da so policisti iz Ohia 11. julija vnaprej načrtovali aretacijo pornografske igralke Stormy Daniels v striptiz klubu in ji naprtili izmišljeno obtožnico o kršenju zakona proti dotikanju v tovrstnih ustanovah Ohia.