Coca-Cola povečala dobiček

New York, 25. julija - Ameriški proizvajalec brezalkoholnih pijač Coca-Cola je v drugem trimesečju ustvaril 2,3 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 69 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Povečali so prodajo pijač na severnoameriškem trgu, s čimer so izničili negativen učinek višjih carin na aluminij. Višji dobiček so pripisali nižjim davkom.