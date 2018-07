General Motors kljub četrtletni rasti dobička znižal celoletno napoved

New York, 25. julija - General Motors (GM) je znižal napoved celoletnega dobička, kot razlog pa so v podjetju navedli višje cene blaga in učinke valutnih nihanj, zlasti v Argentini in Braziliji. V drugem četrtletju je sicer GM zabeležil 44-odstotno rast čistega dobička, kar v proizvajalcu avtomobilov pripisujejo večji prodaji v Severni Ameriki in na Kitajskem.