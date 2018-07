Sodišče EU: Tudi z mutagenezo pridobljeni organizmi podvrženi direktivi o GSO

Luxembourg, 25. julija - Z mutagenezo pridobljeni organizmi so gensko spremenjeni organizmi (GSO) in zanje načeloma veljajo obveznosti, določene z direktivo o GSO, je presodilo Sodišče EU. Organizmi, pridobljeni s tehnikami mutageneze, ki se že konvencionalno uporabljajo v številnih aplikacijah in že dolgo veljajo za varne, pa so oproščeni teh obveznosti.