Na jugu Sirije več deset mrtvih v vrsti samomorilskih napadov

Damask, 25. julija - Skrajna skupina Islamska država je danes v provinci Svejda na jugu Sirije izvedla več samomorilskih napadov, v katerih je skupno umrlo najmanj 75 ljudi. Kot je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, so štiri samomorilski napadalci napadli v mestu Svejda, ostali samomorilski napadi so se zgodili v vaseh na severu in vzhodu.