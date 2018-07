Znani so nominiranci za 22. večernico

Maribor, 25. julija - Petčlanska žirija pod vodstvom Igorja Sakside je izbrala pet za večernico nominiranih del, ki jih podpisujejo Jana Bauer, Miroslav Košuta, Maša Ogrizek, Anja Štefan in Suzana Tratnik. Nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo preteklega leta bo časnik Večer podelil že 22., in sicer 27. septembra v Murski Soboti.