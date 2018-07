Podpora pravici do splava v ZDA najvišja doslej

New York, 24. julija - Zadnja anketa televizije NBC in časopisa Wall Street Journal ugotavlja, da se je podpora pravici do splava v ZDA v času priprav na senatno vojno glede nominacije Bretta Kavanaugha za položaj vrhovnega sodnika ZDA dvignila na najvišjo raven v zgodovini. Kar 71 odstotkov Američanov jo podpira.