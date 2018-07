Nemška avtomobilska industrija opozarja na posledice ameriških carin

Berlin, 24. julija - Nemška avtomobilska industrija upa, da bodo pogovori med EU in ZDA zrahljali napete trgovinske odnose med unijo in Washingtonom. Opozarjajo, da bi višje carine, s katerimi grozijo ZDA, ogrozile delovna mesta in investicije v avtomobilski industriji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.