ZDA najpomembnejši izvozni trg za evropsko avtomobilsko industrijo

Bruselj/Washington, 25. julija - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in ameriški predsednik Donald Trump se bosta na današnjem srečanju v Beli hiši dotaknila carin, ki so jih ZDA junija uvedle tudi na uvoz iz EU. Trump je zagrozil tudi z uvedbo carin na uvoz evropskih avtomobilov, ZDA pa so za evropsko avtomobilsko industrijo najpomembnejši izvozni trg.