Celje, 24. julija - Svojci od nedelje pogrešajo 15-letno Minejo Kramljak Knap iz Radelj ob Dravi. Mineja je visoka med 160 in 165 centimetrov in je suhe postave. Ima zelene oči ter svetlo rjave lase, segajoče čez ramena. Nosi očala, oblečena naj bi bila v temno siv pulover z dolgimi rokavi ter v črne oprijete hlače, obuta pa v roza-vijoličaste natikače.

Pogrešana je od doma odšla v nedeljo zjutraj. Na Policijski upravi (PU) Celje pa vse, ki so pogrešano opazili, prosijo, naj to sporočijo na Policijsko postajo Radlje ob Dravi. Prav tako lahko pokličejo telefonsko številko policije za nujne klice 113 ali anonimno številko policije 080 1200, so zapisali na PU Celje.