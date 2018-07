Na Hrvaškem več kot 150.000 državljanom odpisali dolgove

z novimi informacijami po celotni vesti

Zagreb, 23. julija - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu potrdil, da je minuli vikend stopil v veljavo zakon o odpisu dolga državljanom, ki imajo blokirane račune. V prvem valu so zajeli 150.474 državljanov, ki imajo dolgove do države v znesku do 10.000 kun (1350 evrov), je danes na novinarski konferenci v Banskih dvorih pojasnil Plenković.