Fundacija Asef in urad za zamejce tujim študentom slovenskih korenin omogočata raziskovanje v Sloveniji

Ljubljana, 23. julija - Ameriško-slovenska raziskovalna fundacija Asef je z letošnjim letom zaključila že peti razpis za raziskovalne štipendije, namenjene slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin za desettedenske poletne raziskovalne obiske na univerzah in raziskovalnih institucijah v Sloveniji in svetu. Letos je Slovenijo tako obiskalo osem tujih študentov.