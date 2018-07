Na Japonskem zabeležili rekordno visoke temperature

Tokio, 23. julija - Na Japonskem, kjer se soočajo s hudim vročinskim valom, so danes zabeležili rekordno visoke temperature. Živo srebro se je najvišje povzpelo v mestu Kumagaya, kjer so zabeležili 41,1 stopinje Celzija. Danes so za posledicami vročinskega vala umrli trije ljudje, skupno pa je doslej terjal najmanj 23 smrtnih žrtev.