V srbskem Paraćinu odkrita nekropola iz bronaste dobe

Beograd, 24. julija - Arheologi so v naselju Gloždak v srbskem Paraćinu naleteli na grobišče iz bronaste dobe. Na ostanke nekropole iz obdobja 1500 do 1000 pr. n. št. so naleteli med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na gradbišču bodoče trgovine Lidl, je poročanje Radiotelevizije Srbije povzela srbska tiskovna agencija Tanjug.