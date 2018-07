Gašper Malej prejel nagrado na pesniškem festivalu v Romuniji

Bukarešta, 23. julija - Prevajalec, urednik in pesnik Gašper Malej je na 22. mednarodnem pesniškem festivalu Noči poezije, ki je potekal med 11. in 17. julijem v romunskem mestu Curtea de Arges, prejel evropsko nagrado za poezijo, objavljeno v festivalskem zborniku v romunskem in angleškem prevodu.