V Izraelu množični protesti proti diskriminaciji skupnosti LGBT

Tel Aviv, 23. julija - Na ulicah več izraelskih mest se je v nedeljo zbralo na tisoče zagovornikov pravic istospolno usmerjenih in transseksualcev (LGBT), ki so protestirali proti izključitvi istospolno usmerjenih iz nedavno sprejetega spremenjenega zakona o nadomestnih materah. Najbolj množične so bile demonstracije v Tel Avivu z več deset tisoč udeleženci.