Maribor, 23. julija - Iz rokometnega kluba Branik so sporočili, da bodo to sezono vijoličasti dres nosili kar trije rokometaši iz hrvaške Reke. Vratarju Marinu Đurici, za katerim je v Mariboru uspešna sezona, se bosta pridružila še organizator igre Matija Golik in desni zunanji Marin Buneta.