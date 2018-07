Umag, 22. julija - Hrvaško Istro je v noči na nedeljo zajelo silovito neurje z močnim deževjem, vetrom in grmenjem. Še posebej hudo je bilo v Umagu, kjer so v dveh urah zabeležili več kot tisoč udarov strel, in Pulju, kjer je padala toča, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.