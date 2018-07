Tokio, 22. julija - Futuristični maskoti olimpijskih iger v Tokiu 2020, ki so jih že februarja izbrali japonski šolarji, sta dobili tudi imeni. Kot so v nedeljo sporočili organizatorji iger, bosta to Miraitowa in Someity. Igre bodo na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom 2020.