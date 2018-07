Trumpove izjave upočasnile rast na Wall Streetu

New York, 21. julija - Izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o trgovinski vojni ter očitki Kitajski in Evropski uniji, da manipulirata s tečaji, so zadnji trgovalni dan minulega tedna potisnili tečaje delnic na ameriških borzah navzdol. Na tedenski ravni so tako dosegli le skromno rast.