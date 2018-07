Ameriški veleposlanik Hartley za Večer: Imamo močne in aktivne odnose (21. 7.)

Maribor, 21. julija - Ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley, ki se je minuli ponedeljek poslovil od Ljubljane, je v pogovoru za današnji Večer odnose med državama označil za močne in aktivne. Izpostavil je, da so ZDA drugi največji tuji investitor v Sloveniji, in ponovil stališče, da gre pri arbitraži o meji za dvostransko vprašanje Slovenije in Hrvaške.