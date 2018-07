Oktobra na dražbo osebni predmeti Robina Williamsa

New York, 22. julija - Štiri leta po smrti priljubljenega igralca, komika in televizijskega zvezdnika Robina Williamsa bo avkcijska hiša Sotheby's na dražbi v New Yorku ponudila več njegovih osebnih predmetov. Izkupiček od prodaje predmetov, ki si jih je lastil z drugo ženo, filmsko producentko in filantropko Marsho Garces Williams, bo šel v dobrodelne namene.