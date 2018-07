Slovenski triatlonci na EP brez vidnejšega uspeha

Tartu, 20. julija - Triatlonci so se danes v estonskem Tartuju pomerili na evropskem prvenstvu, ki pa za slovensko reprezentanco ni bil posebej uspešen. Med člani je Matevž Planko ostal brez uvrstitve, med mladinkami sta bili Tjaša Vrtačič 23. in Katja Hočevar 56., med mladinci Jan Škrjanc 29. in Matic Močnik 49.