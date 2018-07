Slovenske odbojkarice sede na SP 13.

Amsterdam, 20. julija - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na 7. svetovnem prvenstvu na Nizozemskem po zmagi proti Madžarski s 3:0 osvojila končno 13. mesto. Po treh porazih v predtekmovanju (proti Kitajski, Iranu in Italiji) so varovanke selektorja Simona Božiča v razvrstitvi za mesta od 13. do 16. ugnale Hrvaško in Madžarsko.