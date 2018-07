Vogrin: Sistem ne more delovati, če ne temelji na redu, pravičnosti in stimulativnosti

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 28. julija - Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin, ki je položaj zasedel pred tremi meseci, si je zadal ambiciozne cilje. Med drugim uvaja nov sistem ocenjevanja in posledično samostojnosti posameznih oddelkov. "Noben sistem, tudi zdravstveni, ne more delovati, če ne temelji na redu, pravičnosti in stimulativnosti," je povedal v pogovoru za STA.