Investitorji morajo obvezno prijaviti začetek gradnje objektov

Ljubljana, 20. julija - Ministrstvo za okolje in prostor vse investitorje opominja, da morajo pred začetkom gradnje obvezno prijaviti vse gradnje, začete po 1. juniju. Prijaviti jih morajo ne glede na to, kdaj so pridobili gradbeno dovoljenje oziroma kdaj je to postalo pravnomočno. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je tudi pogoj za začetek gradnje.