Na blejski Okarini tudi Richard Thompson in Natacha Atlas

Bled, 23. julija - Na Bledu se bo danes začel 28. festival etno glasbe Okarina, na katerem se bo do 5. avgusta zvrstilo 15 koncertov skupin in izvajalcev iz Evrope ter iz Afrike, Južne Amerike in Hong Konga. Umetniški vodja Leo Ličof napoveduje "glasbo za vsak okus". Med zvenečimi imeni sta britanski kitarist Richard Thompson in egipčanska glasbenica Natacha Atlas.