Državljani EU lahko odločajo o prihodnosti poletnega časa

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ljubljana, 28. julija - Evropejci od 80. let prejšnjega stoletja dvakrat letno, marca in oktobra, premikajo urine kazalce. Ukrep je bil sprva namenjen varčevanju z energijo, a v zadnjem času vse več ljudi dvomi v njegovo smiselnost in izpostavlja, da povzroča stres. Po več pobudah za ukinitev premika ure so v Bruslju državljanom EU dali možnost, da prispevajo k razpravi.