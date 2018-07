Ribiški turizem na Soči, Idrijci in pritokih v polnem razmahu

Tolmin/Idrija, 23. julija - Ribiški turizem na Soči, Idrijci in njunih pritokih je ta čas v polnem razmahu. Ribiška družina Idrija je lani prodala skupaj okoli 1700 dovolilnic, letos pa so številke še obetavnejše. Ribiška družina Tolmin pa letno proda od 6000 do 7000 dovolilnic.