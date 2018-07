Ljubljana, 20. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je sredi dneva na Ljubljanski borzi malo nad izhodiščem. V indeksu so v prvi kotaciji največ pridobile delnice Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Sava, rast indeksa pa zavira padec delnic Petrola, Gorenja in Krke.