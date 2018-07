Po Hamiltonu podaljšal še Bottas

London, 20. julija - Finski dirkač v formuli 1 Valtteri Bottas je podaljšal sodelovanje z moštvom Mercedes. Osemindvajsetletni Finec bo v tej ekipi zagotovo ostal do leta 2019 z možnostjo podaljšanja do leta 2020, so sporočili iz omenjenega moštva. Pred Bottasom je dvoletno pogodbo z Mercedesom podaljšal tudi Britanec Lewis Hamilton.