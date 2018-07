Tokio, 20. julija - Vodilni indeksi azijskih borz so se danes večinoma zvišali. Ena redkih rdečih izjem je bil tokijski Nikkei 225, ki je zdrsnil za 0,30 odstotka in se oblikoval pri 22.696,06 točke. Japonski vlagatelji so previdni pred objavami četrtletnih rezultatov tamkajšnjih korporacij.