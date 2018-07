Nogometna mrzlica zmanjšala potrošnjo Britancev

London, 22. julija - Obseg trgovine na drobno v Veliki Britaniji je junija nepričakovano upadel, potrošniki pa so se namesto za nakupe in piknike na prostem raje odločali za ogled svetovnega prvenstva v nogometu, ki je potekalo v Rusiji. Trgovina na drobno je na mesečni ravni upadla za pol odstotka, čeprav so analitiki pričakovalo 0,2-odstotno rast.