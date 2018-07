Agata Zupin se bo o nastopu na EP odločila konec tega meseca

Ljubljana, 20. julija - Dvajsetletna slovenska članska rekorderka Agata Zupin (Kamnik), ki ta čas zaradi poškodbe ne more tekmovati, se bo o nastopu na evropskem prvenstvu, to bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu, odločila konec tega meseca. Lanska evropska mladinska podprvakinja na 400 m ovire ima tri izpolnjene norme za EP, na 400 m in 400 m ovire ter na 200 m.