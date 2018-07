Bulčeva z zanimanjem spoznavala razvojne rešitve Uprave za zaščito in reševanje

Ljubljana, 19. julija - Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je danes obiskala Upravo RS za zaščito in reševanje, kjer so ji predstavili delo centra za obveščanje, delovanje sistema eKlic in druge rešitve, ki jih razvijajo na upravi. Bulčeva je posebno zanimanje izrazila za rešitev za čezmejen prenos podatkov, ki so jo razvili v sodelovanju z italijanskimi kolegi.