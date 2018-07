Odpoklic kompleta za hitro napeljavo kablov Powerfix

Ljubljana, 19. julija - Podjetje Lidl Slovenija je zaradi skrbi za varnost potrošnikov preventivno odpoklical komplet za hitro napeljavo kablov znamke Powerfix. Omenjeni izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj v neugodnih okoliščinah ni mogoče izključiti možnosti vžiga in posledično električnega udara.

Številka modela je HG02035A, verziji izdelka pa sta 01/2017 in 01/2018. Oznaka številke modela in verzije se sicer nahajata na hrbtni strani embalaže. Omenjeni izdelek je Lidl Slovenija imel v prodaji od 1. junija 2017, ostali izdelki znamke Powerfix pa niso zajeti v odpoklic.

Kot so sporočili iz podjetja, so namreč v okviru notranjega nadzora ugotovili, da izdelek ni primeren za nadaljnjo uporabo, saj v neugodnih okoliščinah ni mogoče izključiti možnosti vžiga in posledično električnega udara.

Podjetje kupce prosi, naj nujno upoštevajo odpoklic in omenjenega izdelka ne uporabljajo. Poleg tega lahko izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa, so še sporočili iz podjetja.