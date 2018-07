Uporabniki digitalnih medijev trikrat bolj dejavni na računalnikih kot mobilnih napravah

Ljubljana, 22. julija - Namizni in prenosni računalniki so še vedno na prvem mestu pri poglobljenem pregledovanju vsebin, saj so uporabniki digitalnih medijev trikrat bolj dejavni na računalnikih kot na mobilnih telefonih, kaže raziskava slovenske agencije Iprom. Med spletnimi iskalniki vodilni delež ohranja Chrome.