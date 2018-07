Podpisane prve pogodbe v okviru tretjega roka javnega razpisa programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Ljubljana, 19. julija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za čezmejni program sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2014-2020 danes podpisala prve pogodbe o sofinanciranju za projekte, odobrenih v okviru tretjega roka javnega razpisa. Pogodbe so podpisali za projekte Prehistory adventure, Inspiracija in Kultura.