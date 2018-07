Večina poslanskih skupin naklonjena zakonski zaščiti naložbe države v NLB

Ljubljana, 19. julija - Večina poslanskih skupin je na seji DZ izrazila podporo predlaganemu zakonu za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je poslancem zagotovila, da je to najboljša možnost, ki jo ima država, da zaščiti svojo naložbo in NLB, in zavrnila očitke, da gre za odločanje o privatizaciji banke.