Sacha Baron Cohen znova razburja Ameriko

New York, 19. julija - Britanski komik Sacha Baron Cohen, ki je po svetu med drugim zaslovel v vlogi izmišljenega novinarja Borata iz izmišljene države Kazakistan, s svojo novo oddajo na televiziji Showtime Who Is America? (Kdo je Amerika?) ponovno razburja Američane, saj jim postavlja ogledalo, kar nekaterim ni niti najmanj všeč.