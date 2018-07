Več kot 60 milijard ogledov spletnih prispevkov o Hrvaški

Zagreb, 18. julija - Spletni prispevki, v katerih so od začetka svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji omenjali Hrvaško, so imeli približno 60 milijard ogledov, je objavilo hrvaško podjetje za storitve spletnega oglaševanja Degordian. Po njihovi oceni si je te prispevke ogledalo od dve do dve in pol milijarde ljudi.