Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek s projektom Alien Express slavila na Danskem

Koebenhavn, 18. julija - Plesalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek sta z avtorskim projektom Alien Express osvojila prvo mesto za koreografijo na 11. mednarodnem koreografskem tekmovanju, ki je 13. in 14. julija potekalo v Koebenhavnu. Strokovno žirijo sta prepričala med devetimi finalisti iz Kanade, Izraela, Portugalske, Vietnama in Italije, so sporočili iz zavoda Flota.