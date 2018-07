Policisti v Posočju največkrat ukrepali zaradi prekoračitve hitrosti

Nova Gorica, 18. julija - V preteklih treh vikendih so policisti na cestah med Tolminom in Bovcem ter med Mostom na Soči in Želinom izvajali poostren nadzor cestnega prometa. Ugotovili so skupno 84 kršitev, zaradi prekoračitev hitrosti v naseljih so ukrepali zoper 67 voznikov, od tega je bilo 15 voznikov motornih koles, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.