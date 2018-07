Vučić in Thaci v Bruslju o napredku glede sporazuma o normalizaciji odnosov

Bruselj, 18. julija - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je danes v Bruslju gostila srečanje predsednikov Srbije in Kosova Aleksandra Vučića in Hashima Thacija v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom. Na srečanju so pregledali napredek pri oblikovanju končnega sporazuma o normalizaciji odnosov.