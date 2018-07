Rekordno število prijav za ljubljanski spektakel na mivki

Ljubljana, 18. julija - Ljubljana bo na peščenih igriščih na Kongresnem trgu in v Športnem parku Ludus od 3. do 5. avgusta gostila prvi turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Zanimanje za turnir je izjemno, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije, saj se je nanj prijavilo 96 dvojic iz 29 držav, med njimi tudi 12 slovenskih.