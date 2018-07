Rekordno število okuženih z virusom hiv ima dostop do terapije

Pariz, 18. julija - Skoraj trije od petih ljudi na svetu, ki so okuženi z virusom hiv, oziroma kar 21,7 milijona od skupno 36,9 milijona ljudi, se je lani zdravilo z antiretrovirusno terapijo, je danes sporočil Unaids. Izpostavili so, da gre za doslej največji delež dostopa do te terapije od izbruha aidsa sredi 80. let prejšnjega stoletja.