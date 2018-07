Easyjet ob rasti prihodkov zvišal napoved dobička

London, 18. julija - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je v tretjem četrtletju tekočega poslovnega leta, od aprila do junija, ustvaril 1,6 milijarde funtov (1,78 milijarde evrov) prihodkov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V družbi so zato zvišali celoletno napoved dobička pred davki, in sicer s 530 na 550 milijonov funtov.