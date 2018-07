Baku, 18. julija - Nogometaši Olimpije so v povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bakuju igrali neodločeno 0:0 z azerbajdžanskim Qarabagom in se poslovili od lige prvakov za sezono 2018/19 s skupnim izidom 0:1. Prvo tekmo so v Ljubljani prejšnji teden izgubili z 0:1.