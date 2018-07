Alaphilipe do zmage, Roglič že med deseterico

Annecy, 17. julija - Na kolesarski dirki po Franciji so se tekmovalci v deseti etapi srečali s prvimi vzponi v Alpah. Pet kategoriziranih gorskih ciljev 158,5 kilometra dolge etape od Annecyja do Le Grand-Bornanda je najmanj težav povzročilo domačinu Julienu Alaphilippu, ki je prišel do zmage in tudi pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih.